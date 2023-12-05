Karabük Safranbolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 123 eser ele geçirildi

Karabük Safranbolu, son dönemde bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ev sahipliği yaptı. Bölgedeki güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları neticesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 123 eser ele geçirildi.

Eş Zamanlı Baskın ve Tarihi Eserler: İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları duyum üzerine M.D. isimli şüphelinin ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan titiz aramalarda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 123 adet tarihi eser objesi ele geçirildi.

Tarihi eserlerin önemi

Kültürel Mirasın Korunması: Ele geçirilen eserlerin, Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. Bu eserlerin kaçakçılığının önlenmesi, ulusal kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Süren soruşturma

Şüpheli Gözaltında: Gözaltına alınan M.D. isimli şüphelinin, emniyet güçleri tarafından sorgulaması devam ediyor. Bu operasyon, tarihi eser kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin ne denli ciddi ve kararlı olduğunu gösteriyor.