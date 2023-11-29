Karabük şehir merkezine inen ayı ve yaban tavşanı kamerada!

Karabük'ün şirin mahallelerinden birinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Şehir merkezine inen aç kalan bir ayı ile sokaklarda koşuşturan bir yaban tavşanı, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Aç Ayı Yenice İlçesi'nde Karşıyaka Mahallesi'nde ortaya çıktı!

Yenice ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan bir aile, evlerinin önündeki yola inen aç kalan bir ayıyla karşılaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla paylaşıldı. Ayı, bir süre etrafa bakındıktan sonra yiyecek arayışına girişti. Ancak daha fazla dolaşmadan tekrar ormanlık alana geri döndü ve gözlerden kayboldu. Şehir merkezine inen bu vahşi misafir, bölge sakinleri için unutulmayacak bir anı olarak kalacak gibi görünüyor.

Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'nde yaban tavşanı heyecanı!

Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'nde ise şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bu sefer sokaklarda koşuşturan bir yaban tavşanı, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu nadir gözlemi kaydetmeye çalıştılar. Tavşan, cesurca ilerleyerek insanlara yaklaştı ve bir süre bekledi. Ardından hızla koşarak gecenin karanlığında kayboldu. Şehir yaşamına alışkın olmayan bu yaban tavşanı, mahallede ilginç bir konuşma konusu haline geldi.