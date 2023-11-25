Karabük Üniversitesi Akademisyenlerine Yükselme ve TÜBİTAK Projeleri İle Onurlandırma Töreni

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) akademik başarı ve TÜBİTAK projelerine destek kazanan akademisyenler için düzenlenen tören, görkemli bir atmosferde gerçekleşti.

Senato Toplantı Odası'nda düzenlenen etkinliğe, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve KBÜ Senato üyeleri katıldı.

23 akademisyenin profesörlük unvanına yükselme başarısını taçlandırdığı törende, Rektör Kırışık, belgelerini alan profesörlere cübbelerini giydirdi. Doçentlik kadrosuna atanan başarılı akademisyenlerden Doç. Dr. Mehmet Murat Tunçbilek, Doç. Dr. Evrim Çağlayan, Doç. Dr. Yurdanur Yumuk, Doç. Dr. Sadrettin Ekmen ve Doç. Dr. Mevlüt Can Koçak'ın cübbe giyme anı, törene katılanların takdirini kazandı.

Ayrıca, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle öne çıkan akademisyenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Öncü, "Vücut İçine İmplante Edilebilen Metal İmplantların İndüksiyon Isıtma Tekniği Kullanılarak Bakterisidal Isı Etkisine Kadar Isıtması" ve "Değişken Hızlı Rüzgâr Türbinleri için Rezonans Güç Dönüştürücülü Maksimum Güç Noktası İzleyici Geliştirilmesi" projeleriyle öne çıktı. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Güngör, "Hafif, Yüksek Mukavemetli Yapı Malzemesi Olarak Magnezyum Alaşımlarının (Mg-Al-Mn-Zn-Ca) Tasarımı ve Optimizasyonu" projesiyle dikkat çekerken, Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Selin Tekin Güven, "Afet Sonrası Grup Davranışı Üzerine Sosyal Psikoloji Vaka Çalışması: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Deprem Sonrası Yardımlaşma ve Dayanışma Stratejileri" projesiyle büyük bir başarı elde etti.

Rektör Kırışık, törende yaptığı konuşmada, akademisyenlerin üstün başarılarına vurgu yaparak, üniversitenin bilimsel anlamda daha da ileriye gitmesi için yapılan çalışmalara değindi. Akademisyenlere teşekkür ederken, bilimin ve araştırmanın önemine vurgu yaparak, üniversitenin bu alandaki başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Tören, akademik camiada bir araya gelmiş başarılı isimleri bir kez daha öne çıkararak, üniversitenin bilimsel birikimine katkıda bulunanları onurlandırdı.