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Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Kurtgöz hobi bahçesinde ölü bulundu

Karabük'te üzücü bir olay yaşandı. Karabük Üniversitesi TOKİ Konutları bölgesinde bulunan bir hobi bahçesinde ölü bir beden bulundu. Olay, şehirde büyük bir şok etkisi yarattı.

Olay, Karabük Üniversitesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Hobi bahçesine asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşlar, bu trajik olayı gördüklerinde büyük bir şok yaşadılar. Olay yerine hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, durumu incelemeye başladı.

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Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, şahsın ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi. Bu acı haberi duyan çevresi, üzüntü içerisinde bir araya geldi. Karabük Üniversitesi camiası da büyük bir üzüntü içerisine girdi.

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Kimliği tespit edildi

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda ölen şahsın, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yusuf Kurtgöz olduğu tespit edildi. Kurtgöz'ün ölümü, üniversite çevresinde büyük bir şok etkisi yarattı.

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Cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırıldı

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dr. Yusuf Kurtgöz'ün cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesine başsağlığı dileyen hastane yetkilileri, gerekli otopsi işlemlerinin yapılacağını belirtti.

Soruşturma başlatıldı

Bu trajik olayın ardından polis ekipleri, detaylı bir soruşturma başlattı. Dr. Yusuf Kurtgöz'ün ölümüne neyin sebep olduğu ve olayın perde arkasındaki sırların aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

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