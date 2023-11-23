Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yaralanan üniversite öğrencilerini ziyaret etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Eskipazar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve destek mesajları yayımladı.

Eskipazar İstasyon Mahallesi'nde iki gün önce gerçekleşen kaza, bir öğrencinin hayatını kaybetmesine ve üç öğrencinin yaralanmasına yol açtı. Bu üzücü olay, Karabük Üniversitesi camiasını derinden etkiledi.

Rektörün hastane ziyareti

Rektör Kırışık, bu olayın ardından, yaralı öğrenciler Emre Ekşi ve Osman Alaçam'ı ziyaret ederek onlara moral verdi. Kırışık, bu ziyarette öğrencilerin genel sağlık durumları hakkında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan'dan bilgi aldı.

Ziyarette kimler vardı?

Bu anlamlı ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Genel Sekreter Lütfü Köm de eşlik etti.

Kırışık'tan duygusal mesaj

Rektör Kırışık, kazanın ardından bir mesaj yayımlayarak, hayatını kaybeden öğrenci Sait Mücahid Çetin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ayrıca, kazada yaralanan diğer öğrenciler için de geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.