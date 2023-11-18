Karabük Üniversitesi Teknokent Toplantısında Büyük Karar: KARDEMİR, 250 Milyon TL'lik Yatırım ile Yeni Bina Taahhüt Etti

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) altındaki firmalar ve yönetim ekibi, "Tanışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi. Yeni KBÜ Teknokent binası gündeme gelirken, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "KARDEMİR olarak 20 yıllık kira karşılığında 250 Milyon TL'lik yeni Teknokent binasını yapabiliriz" dedi. Rektör, Vali, Ticaret Odası Başkanı ve diğer katılımcılar, Teknokent'in geleceği ve iş birliği potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.