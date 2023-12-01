Karabük Üniversitesi'nde ERASMUS+ Programı ile 23 yabancı akademisyen ve öğrenciye eğitim

Karabük Üniversitesi, ERASMUS+ Blended Intensıve Programmes (BIP) kapsamında Romanya, Litvanya ve Almanya'dan gelen 23 akademisyen ve öğrenciye eğitim vererek uluslararası eğitimde yeni bir sayfa açtı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu özel grubun eğitimine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çeşitlilik ve İnovasyon: Karabük Üniversitesi'nde yenilikçi eğitim

Program, çevrim içi iş birliği ve yenilikçi öğretim yöntemleriyle dikkat çekti. Katılımcılar, Romanya Babeş Bolyai Üniversitesi, Almanya Ilmenau Technical Üniversitesi ve Litvanya Vilnius Technical Üniversitesi gibi prestijli kurumlardan seçildi. Öğrenci ve akademisyenler, kısa süreli yoğun eğitim programlarına katılarak bilgi ve deneyimlerini artırdılar.

Teknoloji ve uygulama: uzaktan eğitim ve uçuş eğitimleri

Program, insansız hava araçları teknolojisi üzerine odaklandı. Avionik, dron mekanik tasarımı, kontrol ve sürü haberleşme gibi alanlarda uluslararası eğitim düzenlendi. Katılımcılar, Karabük Üniversitesi'nin özgün tasarımı olan dronlarla uçuş eğitimlerine katıldılar ve bu sayede hem teorik hem pratik becerilerini geliştirdiler.

Kültürel Keşif: Tarihi Safranbolu ve Karabük gezileri

Eğitim programının bir parçası olarak öğrenciler ve akademisyenler, Karabük ve Safranbolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme şansı buldu. Bu geziler, katılımcılara Türkiye'nin zengin kültürel mirası hakkında bilgi sağladı.

Başarıların Takdiri: Rektör Kırışık'tan özel ödüller

Eğitimin sonunda Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, katılımcıları ağırlayarak başarı belgelerini ve hediyelerini takdim etti. Kırışık, üniversitenin mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gösterdiği başarıları vurgulayarak, gelecek projeler için iş birliği yapma arzusunu dile getirdi.

Karabük Üniversitesi'nde uluslararası başarı ve iş birliği

Program, Karabük Üniversitesi'nin uluslararası alandaki başarılarını ve iş birliği potansiyelini vurgulayan bir hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Bu etkinlik, üniversitenin küresel eğitim alanındaki etkisini artırmaya devam ettiğinin bir göstergesi oldu.