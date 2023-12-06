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Karabük Üniversitesi'nde “Evlilik Hipnozu" tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Karabük Üniversitesi'nde “Evlilik Hipnozu" tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı, kültürel etkinlikler kapsamında "Evlilik Hipnozu" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Karabük'te sanatseverlerle buluşan oyun, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda sergilendi.

Unutkanlık temalı komedi: Asuman ve Volkan'ın macerası

"Evlilik Hipnozu", Asuman ve Volkan adlı karakterlerin etrafında dönüyor. Asuman'ın ailesinden kalan değerli bir inci kolyeyi sakladıkları yeri unutmaları, çifti sıra dışı bir maceraya sürüklüyor. Bu komik ve düşündürücü oyun, izleyicileri kahkahalara boğarken, aynı zamanda ilişkiler ve unutkanlık üzerine düşündürüyor.

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Yetenekli kadro ve yönetmen

Oyun, Atakan Özdoğan ve Berke Kaya tarafından yazıldı ve Volkan Dinç'in yönetmenliğinde sahnelendi. Oyunda başarılı performanslarıyla dikkat çeken Ferdi Akarnur, Buket Dereoğlu ve Uğraş Atay, karakterlerine hayat verdi. Özellikle Buket Dereoğlu'nun performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Oyunun konusu ve eleştirel bakış açısı

Dereoğlu, oyun öncesi yaptığı konuşmada oyunun sosyal medya ve internet bağımlılığı, görgüsüzlük ve zenginlik kavramları üzerine odaklandığını belirtti. Oyunda, kaybolan bir kolye etrafında gelişen olaylar, karakterler arasındaki ilişkileri ve toplumsal sorunları ele alıyor. Özellikle Ferdi Akarnur'un canlandırdığı, taksicilik ve medyumluk yapan psikiyatri bölümü başkanının hikayesi, oyunun temel çatışmasını oluşturuyor.

Akademik ve idari personelin katılımıyla sanat şöleni

Oyun, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. "Evlilik Hipnozu", Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen kültürel etkinliklerin önemli bir parçası olarak gösterildi ve izleyiciler tarafından büyük takdir topladı.

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