Karabük Üniversitesi'nden mültecilere yeni gelecek: aşçılık kursu ile Kanada'ya açılan kapı



Kanada'da yeni bir yaşam imkanı

Doç. Dr. Gökhan Sur, Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, eğitimlerin sonucunda birçok Afgan mültecinin Kanada'da iş bulduğunu ve bu kursların onlara yeni bir yaşam fırsatı sunduğunu vurguladı. Kursun teorik ve pratik ağırlıklı olduğunu belirten Sur, eğitim sürecinin bir aylık staj ile tamamlandığını ifade etti. Eğitimlerin ardından Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MSYD) aracılığıyla kursiyerler, Kanada'da iş ve yerleşim imkanlarına erişebiliyor.

Karabük Üniversitesi'nin eğitimdeki rolü ve gelecek planları

Sur, Karabük Üniversitesi'nin, Afgan mültecilere sunduğu temel aşçılık eğitimleriyle öne çıktığını belirtti. Ayrıca hasta bakımı, yaşlı bakımı ve baristacılık gibi alanlarda da eğitim planlarının olduğunu dile getirdi. Üniversitenin bu eğitimlerle özellikle Afgan mültecilere Kanada gibi ülkelerde geçerli sertifikalarla yeni bir hayat kurma imkanı sunduğunu kaydetti. Sur, bugüne kadar 45 kişiye aşçılık eğitimi verildiğini ve kaynakçılık, elektrikçilik, mobilyacılık gibi alanlarda da her birinden 45'er kişi eğitildiğini ve çoğunun şu anda Kanada'da yaşadığını aktardı.

Karabük'ten Kanada'ya uzanan başarı hikayeleri

Bu kurslar, Karabük'te yaşayan Afganistanlı mülteciler için sadece mesleki bir beceri kazanma fırsatı değil, aynı zamanda yeni bir ülkede yeni bir yaşama başlama umudu da sunuyor. Eğitimlerin sonunda elde edilen sertifikalar, kursiyerlerin uluslararası düzeyde kabul görmesini ve Kanada gibi ülkelerde iş bulmalarını sağlıyor. Bu başarılı program, Karabük Üniversitesi'nin mültecilere yönelik sosyal sorumluluk projelerindeki liderliğini ve etkisini gösteriyor.



Eğitimin gücü ve gelecek vizyonu

Karabük Üniversitesi, eğitimin gücüne inanarak mültecilere yeni bir gelecek sunuyor. Aşçılık kursu sadece başlangıç; üniversite, mültecilere daha fazla mesleki eğitim ve gelecek fırsatları sunmaya devam edecek. Bu eğitimler, mültecilerin yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, onlara uluslararası arenada rekabet edebilme gücü de kazandırıyor.