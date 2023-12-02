Karabük Üniversitesi'nden Sosyal Bilimler Festivali: SOSYALFEST

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali olan "SOSYALFEST"i düzenleyecek.

Üniversitenin 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleşen lansman toplantısında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu festivalin kalkınma, değerler, dijitalleşme, iletişim, bilim, istikbal ve gençliğin yüzyılına odaklandığını belirtti.

Rektör Kırışık, üniversitenin sadece bilgi edinilen bir yer olmadığını, aynı zamanda öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve düşünsel anlamda yeni keşifler yapma fırsatı sunduğunu vurguladı. Akademisyenler olarak öğrencilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Kırışık, ülkemizin gelecek vizyonuna katkı sağlamayı ve gençleri yeni bilgilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Sürdürülebilirlik Teması ve Yarışma Kategorileri

Rektör, "Sürdürülebilirliğin yüzyılı" temasıyla düzenlenen festivalde, sağlıklı gıda üretimi, tarım politikalarının çevre dostu olması ve gelecek nesillere bırakılacak mirasın önemine vurgu yaptı. Bu doğrultuda, sosyal bilimler festivalinde çeşitli yarışma kategorileri oluşturularak, öğrencilerin çevre koruma, sosyal modeller üretme ve sürdürülebilirlik konularında projeler geliştirmeleri teşvik edilecek.

Kalkınmanın Yüzyılı ve Türkiye'nin Rolü

Rektör Kırışık, dünya ekonomilerinin küçülmeye devam ettiği bir dönemde, Türkiye'nin potansiyeli ve birikiminin önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. "Kalkınmanın yüzyılı" olarak adlandırdıkları dönemde, bilim merkezli öğrenci dostu üniversite olarak eğitim müfredatını güncellediklerini ve öğrencilerin yetkinliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Rektör Kırışık, "Bilim merkezli öğrenci dostu üniversite" mottosuyla yetiştirdikleri nesillerin, ülkenin geleceği için önemli bir entelektüel sermaye olacağına inandıklarını vurguladı. Festivalin, öğrencilere sosyal sorumluluk, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazandırma amacını güttüğünü belirtti.