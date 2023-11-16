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Karabük ve çevresinde konut satışları canlandı: Ekim ayı raporu

Karabük ve çevresinde konut satışları canlandı: Ekim ayı raporu

Karabük'te konut piyasası hareketlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında toplam 201 konut satıldı. Bu satışların 155'i ikinci el konut olarak kayıtlara geçti, bölge ekonomisi için önemli bir hareketlilik gösterdi.

Türkiye genelinde konut satışları artıyor

TÜİK’in açıklamalarına göre Türkiye genelinde konut satışları dikkat çekici bir artış sergiliyor. Ekim ayında, 93 bin 761 konut satışı gerçekleşti. Bunların 64 bin 531'i ikinci el satış olarak belirlendi. Bu rakamlar, ülke genelindeki konut piyasasının dinamizmini ve canlılığını ortaya koyuyor.

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Bölgesel konut satışlarındaki farklılıklar

Karabük ve çevre illerde de konut satışlarında benzer eğilimler gözlemleniyor. Zonguldak’ta 2023 yılı Eylül ayında, 526 konut satıldı ve bu satışların 324'ü ikinci el oldu. Aynı dönemde, yine Zonguldak’ta 452 konutun 296'sı, Bartın’da ise 167 konutun 90'ı ikinci el olarak alıcı buldu. Bu veriler, bölgenin gayrimenkul piyasasının canlılığını ve yatırımcılar için sunduğu fırsatları gösteriyor.

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Yatırımcılar için önemli fırsatlar

Karabük ve çevresindeki bu hareketlenme, yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırıyor. Bölgede satılan konutlar, özellikle ikinci el piyasasında yüksek oranlarda alıcı buluyor. Bu durum, hem alıcılar hem de satıcılar için çeşitli imkanlar sunuyor.

Ekim ayında dikkat çeken gelişmeler

Ekim ayında gerçekleşen bu satışlar, yılın geri kalan dönemi için de bölge gayrimenkul piyasasının öngörülerini şekillendiriyor. Karabük ve çevresindeki konut piyasası, bölgesel ekonomiye katkı sağlamaya devam ederken, yatırımcılar ve alıcılar için çeşitli seçenekler sunuyor.

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