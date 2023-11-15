Karabük Yenice'de Trafik Kazası: Aracını Kontrol Eden Sürücüye Çarpma Sonucu Ağır Yaralanma

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bir sürücünün arızalan otomobilini kontrol etmek için durduğu sırada meydana gelen trafik kazası ağır bir yaralanmaya sebep oldu.

Karabük-Yenice kara yolunun Gökbel bölgesinde gerçekleşen olayda, Semih Cansız'ın yönetimindeki 67 DH 790 plakalı araç, Yenice yönüne doğru ilerlerken bir arıza nedeniyle durmak zorunda kaldı. Cansız, aracını kontrol etmek için dışarı çıktığı esnada, henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen başka bir araç tarafından çarpıldı.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Cansız, olay yerine hızla sevk edilen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cansız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bu üzücü kazanın ardından yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Kaza ile ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için gerekli adımlar atılırken, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bu olay, trafik güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin ve dikkatli olunması gereken durumların önemini bir kez daha gündeme getirdi.