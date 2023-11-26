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Karabük'te düğün coşkusu: damat Muhammet Yaşar'a unutulmaz şaka!

Karabük'te damat Muhammet Yaşar'ın düğününde yaşanan geleneksel şaka, yumurta, ketçap ve süt ile renklendi. Arkadaşlarının hazırladığı bu eğlenceli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada viral oldu.

Damadın başına gelenler: eğlence ve şaşkınlık dolu anlar

Evinin önünde, gelin arabasından inen Yaşar, arkadaşlarının hazırladığı sürprizle karşılaştı. Bu geleneksel şakada, damadın başına yumurtalar kırıldı, ketçap ve süt döküldü ve ardından unla kaplandı. Bu şakayla karşılaşan Yaşar, zor anlar yaşasa da durumu esprili bir dille karşıladı ve geçmişte kendisinin de benzer şakalar yaptığını itiraf etti.

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Cep telefonu kamerasında yaşananlar

Bu eğlenceli ve şaşırtıcı anlar, çevredeki davetliler tarafından merak ve gülümsemeyle izlendi. Tüm bu olaylar, bir davetlinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek ölümsüzleştirildi. Görüntüler, damadın yaşadığı komik ve zor anları detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Gelenek ve modern düğünlerin buluşması

Bu tür geleneksel şakalar, Türk düğünlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. Modern düğünlerde bile bu tür geleneksel unsurların yaşatılması, kültürel mirasın korunması açısından önemli bir yer tutuyor. Muhammet Yaşar'ın düğünü, bu geleneğin neşeli ve eğlenceli yönünü gözler önüne seriyor.

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Sosyal medyada viral olan düğün anları

Yaşanan bu eğlenceli anlar, sosyal medyada da hızla yayılarak viral oldu. Damadın başına gelenler, internette geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edildi ve çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

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