Karabük’te 'dur' ihtarına uymayan sürücü felaket yarattı

Karabük kent merkezinde meydana gelen heyecan dolu kovalamacada, polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, kaçış sırasında park halindeki bir hafif ticari araca çarpmasıyla sonuçlandı.

Olay, 78 SL 220 plakalı kaçan aracın, Zonguldak Caddesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarpışı ile dramatik bir dönemeç aldı. Çarpmanın şiddetiyle araç motorundan dumanlar yükseldi ve hafif ticari araç, trafik levhasına çarparak hasar gördü.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Bu dramatik anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin, halk otobüsünü sağ tarafından geçmeye çalışırken meydana gelen kaza net şekilde görülüyor. Olayın hemen ardından, otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Mağdur sürücünün çaresizliği: "benim zararımı kim karşılayacak?"

Kaza sonrası, hafif ticari aracın sürücüsü olay yerine gelerek, aracına zarar veren otomobil sürücüsünün kaçtığını öğrendi. Endişe ve çaresizlik içinde polis ekiplerine zararının karşılanması konusunda yardım talep etti. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.