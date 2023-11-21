Karabük'te Feci Kazada, Üniversite Öğrencileri Karıştı, 1 Ölü, 4 Yaralı

Kontrolden Çıkan Araç Faciaya Yol Açtı

Kaza, Eskipazar ilçesinin İstasyon mahallesi mevkiinde meydana geldi. Emre E. yönetimindeki 06 BS 3889 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek Hanife Y.'nin kullandığı 78 SC 271 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Bir Genç Hayatını Kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle Emre E.'nin aracı takla attı ve ters döndü. Kazada Emre E., Yusuf D., Osman A. ve Sait Mücahit Çetin yaralandı. Ağır yaralanan Sait Mücahit Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve ambulans sevk edildi. Dört yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sait Mücahit Çetin ise Eskipazar ilçe Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis Soruşturma Başlattı

Kaza sonrası polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazanın nedenleri ve sorumluluklar üzerinde duruluyor. Eğitim camiası ve yerel toplum, bu üzücü olay karşısında derin üzüntü içinde.