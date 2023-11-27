Karabük'te gerçekleşen büyük uyuşturucu operasyonunda, ahşap barakada kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nın başarıyla yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında, üniversite Mahallesinde bulunan bir ahşap barakada ve çevresinde gerçekleştirilen aramalarda, 22 kilo esrar ve 425 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları: kapsamlı istihbarat çalışması sonucu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik istihbarat çalışmalarını titizlikle sürdürerek, şüphelilerin kullandığı ahşap barakayı tespit etti. İstihbarat birimleri ve KOM ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, bahse konu alana dikkatlice planlanmış bir operasyon düzenlendi.

Bulunan uyuşturucu miktarı ve türleri: çarpıcı rakamlar

Operasyonda yapılan aramalar sonucunda, 21 kilo 915 gram esrar, 425 adet kök kenevir bitkisi, 50 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 510 gram uyuşturucu madde ve 142 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Bu büyük miktar, Karabük'te uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Gözaltına alınan şüpheliler ve devam eden soruşturma

Operasyon sırasında 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, soruşturmanın genişletilmesi ve uyuşturucu ticaretinin daha geniş ağının ortaya çıkarılması hedefleniyor.