  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Karabük'te gerçekleşen büyük uyuşturucu operasyonunda, ahşap barakada kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi

Karabük'te gerçekleşen büyük uyuşturucu operasyonunda, ahşap barakada kilo kilo uyuşturucu ele geçirildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nın başarıyla yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında, üniversite Mahallesinde bulunan bir ahşap barakada ve çevresinde gerçekleştirilen aramalarda, 22 kilo esrar ve 425 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları: kapsamlı istihbarat çalışması sonucu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik istihbarat çalışmalarını titizlikle sürdürerek, şüphelilerin kullandığı ahşap barakayı tespit etti. İstihbarat birimleri ve KOM ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, bahse konu alana dikkatlice planlanmış bir operasyon düzenlendi.

kilo-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-1.jpg

Bulunan uyuşturucu miktarı ve türleri: çarpıcı rakamlar

Operasyonda yapılan aramalar sonucunda, 21 kilo 915 gram esrar, 425 adet kök kenevir bitkisi, 50 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 510 gram uyuşturucu madde ve 142 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Bu büyük miktar, Karabük'te uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

kilo-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-2.jpg

Gözaltına alınan şüpheliler ve devam eden soruşturma

Operasyon sırasında 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, soruşturmanın genişletilmesi ve uyuşturucu ticaretinin daha geniş ağının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

kilo-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-3.jpg

kilo-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-6.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Nesli tükenme tehlikesindeki yabani ispinoz kuşları korumaya yönelik proje başlatıldı
Nesli tükenme tehlikesindeki yabani ispinoz kuşları korumaya yönelik proje başlatıldı
Bolu’nun Mudurnu, Göynük ve Abant yerlerinde kartpostallık manzaralar
Bolu’nun Mudurnu, Göynük ve Abant yerlerinde kartpostallık manzaralar
AK Parti 2019 yerel seçimlerinde Bolu ve ilçelerinde kimler aday adayı oldu?
AK Parti 2019 yerel seçimlerinde Bolu ve ilçelerinde kimler aday adayı oldu?
2000-2008 arası SGK'lılar için yeni emeklilik şartları ve kademeli sistem getirildi
2000-2008 arası SGK'lılar için yeni emeklilik şartları ve kademeli sistem getirildi
Prof. Dr. Ahmet Ercan: “2035 ile 2045 yılları arasında büyük bir deprem olabilir”
Prof. Dr. Ahmet Ercan: “2035 ile 2045 yılları arasında büyük bir deprem olabilir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra Bakan Işıkhan'da açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra Bakan Işıkhan'da açıkladı
Bolu Mudurnu'da trafik polisinin yaşlı sürücüye yardımı gönülleri fethetti!
Bolu Mudurnu'da trafik polisinin yaşlı sürücüye yardımı gönülleri fethetti!
Batı Karadeniz illeri Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Sinop , Bartın fırtınaya teslim oldu
Batı Karadeniz illeri Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Sinop , Bartın fırtınaya teslim oldu