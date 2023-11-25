Karabük'te Gerçekleşen Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonu sonucunda, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarından adli işlemlere tabi tutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretini engelleme hedefi doğrultusunda kararlı bir şekilde devam ediyor.

İlk operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ö.E isimli şahıs hedef alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4.51 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 32 adet sentetik ecza hapları (lyrica-galara) ele geçirildi. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınarak adli işlemlere tabi tutuldu. Ayrıca, şüpheli ile birlikte bulunan A.M'nin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve bu tabancaya ait 50 adet mermi bulunarak şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçundan adli işlem başlatıldı.

İkinci operasyon ise, N.Ç isimli şahıs üzerine odaklandı. Şüphelinin üzerinde gerçekleştirilen aramada, 90 adet ecstasy, 46.50 gram metamfetamin, 3.16 gram reçine esrar, 1.12 gram bonzai ve 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Her iki operasyon da, emniyet güçlerinin etkili ve kararlı çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor. Emniyet birimleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla toplum sağlığını koruma ve suçla etkin bir şekilde mücadele etme amacını sürdürüyor.