Karabük'te Gerçekleşen Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde bulundurdukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetin Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine karşı mücadelesini sürdüren Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aracılığıyla kentte faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda harekete geçildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İki Ayrı Operasyon

Emniyet ekipleri tarafından yapılan istihbari faaliyetler ve saha çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, cumhuriyet savcısından alınan talimatla Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iki ayrı operasyon düzenlendi.

İlk Operasyon: H.E. İsimli Şahıs Gözaltına Alındı

İlk operasyonda H.E. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 30 adet uyuşturucu hap ile 7.38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İkinci Operasyon: E.Ö. İsimli Şahıs Yakalandı

İkinci operasyonda ise E.Ö. isimli şahıs, 3.19 gram esrar ile yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki işlemleri için merkeze götürüldü.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin İşlemleri Sürüyor

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan H.E. ve E.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak adli süreç devam edecek. Emniyet, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında benzer operasyonlara devam ederek halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarını sürdürüyor.