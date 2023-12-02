Karabük'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı: Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

Suç kayıtları bulunan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis Ekipleri Hırsızlık Olayları İçin Çalışma Başlattı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet ve 100. Yıl mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların A.K. ve M.H. olduğu tespit edildi. Her ikisi de daha önce 11 suç kaydına sahip olan A.K. ve 13 suç kaydına sahip olan M.H., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ortak İkamette Arama Yapıldı: Silah ve Mücevher Ele Geçirildi

A.K. ve M.H.'nin ortak ikametinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ile 2 adet bilezik ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararıyla Tutuklandılar

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan A.K. ve M.H., hırsızlık suçlarından dolayı mahkemeye hesap vermek üzere cezaevine gönderildi. Ayrıca, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Hırsızlık Şüphelileri Suç Kayıtlarıyla Tutuklandı