  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Karabük'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı: Suç Kayıtları Ortaya Çıktı
Karabük'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı: Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

Karabük'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı: Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

Karabük'te Hürriyet ve 100. Yıl mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

Suç kayıtları bulunan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis Ekipleri Hırsızlık Olayları İçin Çalışma Başlattı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet ve 100. Yıl mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların A.K. ve M.H. olduğu tespit edildi. Her ikisi de daha önce 11 suç kaydına sahip olan A.K. ve 13 suç kaydına sahip olan M.H., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ortak İkamette Arama Yapıldı: Silah ve Mücevher Ele Geçirildi

A.K. ve M.H.'nin ortak ikametinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ile 2 adet bilezik ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararıyla Tutuklandılar

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan A.K. ve M.H., hırsızlık suçlarından dolayı mahkemeye hesap vermek üzere cezaevine gönderildi. Ayrıca, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Hırsızlık Şüphelileri Suç Kayıtlarıyla Tutuklandı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı
Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı
Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde
Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde
Yeniçağa İlçesindeki Trafik Kazasının Detayları Güvenlik Kamerasında
Yeniçağa İlçesindeki Trafik Kazasının Detayları Güvenlik Kamerasında
Yeniçağa'da D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 6 Yaralı
Yeniçağa'da D-100 Karayolunda Trafik Kazası: 3'ü Ağır, 6 Yaralı
Kış tatilinin yıldızları: Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinin başında Kartalkaya yer alıyor
Kış tatilinin yıldızları: Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinin başında Kartalkaya yer alıyor
Kemal Sunal’ın "Meraklı Köfteci" filmini seyreden sahtekar müşteri
Kemal Sunal’ın "Meraklı Köfteci" filmini seyreden sahtekar müşteri
Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Gölcük Tabiat Parkı görselini yayınladı
Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Gölcük Tabiat Parkı görselini yayınladı
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge müdürlüğünü ziyaret etti
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bolu Orman Bölge müdürlüğünü ziyaret etti