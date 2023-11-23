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  3. Karabük'te itfaiye harekete geçti: lise öğrencisinin parmağı sıkıştı!

Karabük'te itfaiye harekete geçti: lise öğrencisinin parmağı sıkıştı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde endişe verici bir olay yaşandı. Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Havva A. adlı öğrenci, beklenmedik bir şekilde montunun fermuarına parmağını sıkıştırdı.

Öğretmenler ve itfaiye ekipleri iş başında
Durumu fark eden öğretmenler, hızla Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Eğitimli personel, öğrencinin yardımına koştu.

Profesyonel müdahale ve kurtarma operasyonu
İtfaiye ekipleri, genç öğrencinin parmağını fermuardan kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Güvenliği en üst düzeyde tutmak için, parmak ile fermuar arasına özel bir şerit kelepçe yerleştirildi. Bu hassas müdahale, spiral makine kullanılarak gerçekleştirildi.

Öğrencinin rahat bir nefes alması
İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sonucunda fermuar kesildi ve öğrencinin parmağı zarar görmeden kurtarıldı. Havva A., bu zorlu deneyimin ardından rahat bir nefes aldı.

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