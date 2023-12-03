Karabük'te Jandarma'dan büyük tarihi eser operasyonu: milyonluk eserler ele geçirildi

205 Sikke ve 26 tarihi objeye el konuldu

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, çok sayıda tarihi değere sahip 205 sikke ve 26 tarihi obje ele geçirildi. Bu eserlerin piyasa değerinin milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor. Ele geçirilen eserler, M.Ö. dönemine ait nadir buluntuları içeriyor.

9 Şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, tarihi dönemlere ait değerli eserler bulundu.

İki ayrı operasyonun detayları

İlk operasyon, Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Kent merkezine tarihi eser getirileceği istihbaratı üzerine yapılan planlı harekatta, İ.Ç., N. Ç., O.K., T. K., K. Ç. ve E.Ç. isimli şahıslar yakalandı. İkinci operasyon ise Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü ve A.K., G.Ç. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Adli süreç ve sonrası

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. O.K., T.K. ve N.Ç. isimli şahıslar savcılık tarafından serbest bırakılırken, İ.Ç., K.Ç. ve E. Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskipazar operasyonunda gözaltına alınan A.K., G.Ç. ve M.K. ise yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.