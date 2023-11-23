Karabük'te KADES uygulaması ön planda

Ekipler, alışveriş merkezleri, yurtlar ve kurs gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda KADES uygulamasını tanıtarak, kadınların şiddet durumlarında nasıl hızlı ve etkili bir şekilde yardım alabileceklerini detaylandırdı.

KADES uygulamasının önemi ve işlevselliği

KADES, akıllı telefonlar üzerinden kullanılabilen ve acil durumlarda kadınların polise hızla ulaşmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde, kadınlar tek tuşla yardım talebinde bulunabiliyor ve konum bilgileri doğrudan en yakın polis birimine iletiliyor. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen bu bilgilendirme etkinlikleri, kadınların KADES uygulamasını nasıl indirecekleri ve kullanacakları konusunda da detaylı bilgiler içeriyordu.

Bilgilendirme etkinlikleri ve broşür dağıtımı

Etkinlikler sırasında, ekipler kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine dair farkındalığı artırmak için broşürler dağıttı. Bu broşürlerde, KADES uygulamasının yanı sıra, kadına yönelik şiddetle mücadelede alınabilecek önlemler ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler yer aldı. Kurulan stantlarda gerçekleştirilen bu dağıtımlar, etkinliğin görsel ve eğitici yönünü güçlendirdi.

Toplumsal duyarlılık ve katılım

Karabük’teki bu bilgilendirme etkinlikleri, toplumun her kesiminden olumlu tepkiler aldı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla yapılan bu çalışmalar, toplumsal duyarlılığın ve katılımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu girişimi, kadınların güvenliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan adımların bir parçası olarak görülüyor.