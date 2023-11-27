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Karabük'te kış geri döndü: Keltepe Kayak Merkezi'nde kar sürprizi

Karabük'ün yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi'nde kışın geri dönüşüne işaret ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkat çekici uyarıları sonrası, Karabük ve çevresinde kış koşulları yeniden hüküm sürmeye başladı.

Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Karabük'ün 2 bin metre rakımlı gözde kış turizmi merkezi Keltepe, kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, kayak severler için ideal koşullar oluştu. Keltepe Kayak Merkezi, karın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler için kışın vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

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Safranbolu Sarıçiçek'te Off-Road heyecanı

Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek mevkiinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından bölgede off-road tutkunları heyecanlı anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, off-road araçları ile yüksek kesimlere çıkarak bu özel anları cep telefonlarına kaydetme fırsatı buldu. Kışın beyaz örtüsü altında, adrenalin dolu off-road maceraları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle daha da popüler hale geldi.

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Meteoroloji'den önemli uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük ve çevresinde etkili olan kar yağışı için önemli uyarılarda bulundu. Vatandaşların, ani sıcaklık düşüşleri ve olası buzlanma risklerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Kar yağışının bölgede bir süre daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu durum, kış turizmini canlandırırken, yerel halk ve turistler için de farklı etkinlikler sunuyor. Karabük ve çevresindeki kar yağışının, kış sporları ve doğa aktivitelerine ilgiyi artırması bekleniyor. Karabük'te kış mevsiminin bu sürprizi, doğaseverler ve macera tutkunları için yeni fırsatlar sunuyor.

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