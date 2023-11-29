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Karabük'te kış lastiği hazırlığı başlıyor: randevu sistemi ile yoğunluk azalıyor

Karabük'te kış lastiği hazırlığı başlıyor: randevu sistemi ile yoğunluk azalıyor

Karabük'te 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, oto lastikçilerde önemli bir yoğunluğa sebep oldu. Bu yoğunluğu azaltmak adına, lastikçiler, randevu sistemi ile çalışmaya başladılar.

Erken gelen kar, oto lastikçilerde yoğunluğu artırdı

Karabük ve İstanbul'da zorunlu kış lastiği uygulaması, sürücülerin erken önlem almasına yol açtı. Özellikle Karabük'te karın erken yağması, lastik değişim taleplerini artırdı. Oto lastik ustası Çetin Karaoğlu, son iki haftadır yoğunluk yaşadıklarını belirterek, randevu sistemiyle çalıştıklarını ifade etti.

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Randevulu sistemle daha etkili hizmet

Karaoğlu, müşterileri genellikle sıraya alarak, bazen de telefon numarası alıp, sıra geldiğinde haber verdiklerini belirtti. Bu yöntemle, bazı müşterilerin araçlarının anahtarını bırakarak işlemlerini daha hızlı hallettiklerini açıkladı. Bu sistem sayesinde yoğunluğun önüne geçildiği vurgulandı.

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Sürücüler kışa hazırlıklı yakalanmak istemiyor

Müşterilerden Mehmet Temel gibi sürücüler, yoğunluk başlamadan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanmamak için lastiklerini erken değiştirdi. Adem Şimşek ise, İstanbul'daki uygulamanın başlamasıyla Karabük'te de artan taleplere dikkat çekerek, sıra usulü hızlıca hizmet verdiklerini ifade etti.

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Bu durum, Karabük'te kış lastiği değişiminin önemini ve yoğunluğun yönetilmesinde randevu sisteminin etkinliğini gözler önüne seriyor. Oto lastikçiler, bu yoğun dönemi randevu sistemiyle daha verimli yönetiyor ve müşterilerine hızlı bir şekilde hizmet sunuyorlar.

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