Karabük'te korkunç kaza: tomruk yüklü kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Baltacı'nın kullandığı 37 AAV 440 plakalı kamyon, Kastamonu'dan aldığı tomrukları taşıyordu. Olay, Baltacı yükünü boşalttığı esnada meydana geldi. Yükün bir bölümünün üzerine düşmesi sonucu Baltacı, ağır yaralandı. Fabrikada çalışan işçiler, bu trajik kazayı fark ederek hemen yardım çağırdı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Baltacı için müdahalede bulundu. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Baltacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma süreci ve alınan önlemler

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Metin Baltacı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçebilmek için gerekli tedbirlerin alınması ve güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar.

Topluluk üzerindeki etki ve anma

Metin Baltacı'nın ani vefatı, Eskipazar ve çevresindeki topluluklar arasında büyük üzüntüye neden oldu. Baltacı'nın meslektaşları ve tanıdıkları, onun çalışkan ve özverili bir insan olduğunu belirterek, yaşanan bu trajik olayın herkesi derinden etkilediğini ifade ettiler. Yerel halk, Baltacı'nın anısına saygı duruşunda bulundu.