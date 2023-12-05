Karabük'te otomobil hırsızlığı: polis 6 saat sonra şüpheliyi yakaladı

Bilal Duman’ın şaşkınlığı ve hızlı tepkisi

Evden döndüğünde aracını park ettiği yerde bulamayan Duman, derhal durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden hızla harekete geçti.

Polisin keskin gözü ve takip başarısı

Ekipler, yapılan detaylı incelemeler sonucu çalınan aracın Kastamonu yönüne doğru hareket ettiğini belirledi. Hırsızın peşine düşen polisler, Yazıköy köyü kavşağında terk edilmiş aracı buldu.

Şüphelinin beklenmedik yakalanışı

Terk edilmiş aracın yakınlarında, olayın şüphelisi M.G., otostop çekerken polis ekipleri tarafından yakalandı. M.G., araçtaki bir çift bot ve tamir bakım seti çantası ile beraber gözaltına alındı.

Araç sahibi Bilal Duman’ın rahatlaması

Duman, aracının bulunması üzerine büyük bir rahatlama yaşadı. Aracının Safranbolu ve Karabük arasında gezdirildiğini öğrenen Duman, aracının kurtarılmasında emeği geçen emniyet birimlerine teşekkürlerini iletti.

Polisin başarılı operasyonu

Bu olay, polis ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmalarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Hırsızlık olayının ardından sadece 6 saat içinde şüphelinin yakalanması, emniyet güçlerinin başarısını ortaya koyuyor.