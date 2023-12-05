  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Karabük'te otomobil hırsızlığı: polis 6 saat sonra şüpheliyi yakaladı

Karabük'te otomobil hırsızlığı: polis 6 saat sonra şüpheliyi yakaladı

Karabük Safranbolu'da park halindeki aracını kaybeden Bilal Duman, 6 saat sonra polisin titiz çalışmasıyla aracını geri aldı. Otostop çeken hırsız, polis tarafından yakalandı.

Bilal Duman’ın şaşkınlığı ve hızlı tepkisi

Evden döndüğünde aracını park ettiği yerde bulamayan Duman, derhal durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden hızla harekete geçti.

hirsizlar-otostop-cekerken-polise-yakalandi-1.jpg

Polisin keskin gözü ve takip başarısı

Ekipler, yapılan detaylı incelemeler sonucu çalınan aracın Kastamonu yönüne doğru hareket ettiğini belirledi. Hırsızın peşine düşen polisler, Yazıköy köyü kavşağında terk edilmiş aracı buldu.

Şüphelinin beklenmedik yakalanışı

Terk edilmiş aracın yakınlarında, olayın şüphelisi M.G., otostop çekerken polis ekipleri tarafından yakalandı. M.G., araçtaki bir çift bot ve tamir bakım seti çantası ile beraber gözaltına alındı.

hirsizlar-otostop-cekerken-polise-yakalandi-2.jpg

Araç sahibi Bilal Duman’ın rahatlaması

Duman, aracının bulunması üzerine büyük bir rahatlama yaşadı. Aracının Safranbolu ve Karabük arasında gezdirildiğini öğrenen Duman, aracının kurtarılmasında emeği geçen emniyet birimlerine teşekkürlerini iletti.

Polisin başarılı operasyonu

Bu olay, polis ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmalarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Hırsızlık olayının ardından sadece 6 saat içinde şüphelinin yakalanması, emniyet güçlerinin başarısını ortaya koyuyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu sağlık sektöründe adını duyuran Danışman, yeni koltuğuna oturdu
Bolu sağlık sektöründe adını duyuran Danışman, yeni koltuğuna oturdu
Sağlık Bakanlığı'ndan Bolu dahil Türkiye genelinde işçi alımı: 419 temizlik görevlisi
Sağlık Bakanlığı'ndan Bolu dahil Türkiye genelinde işçi alımı: 419 temizlik görevlisi
Bolu polisi halkın huzur ve güveni için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Bolu polisi halkın huzur ve güveni için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Düzce'de Bir Köpeğin Muhteşem Doğum Günü Kutlaması: Gofret'in Özel Günü
Düzce'de Bir Köpeğin Muhteşem Doğum Günü Kutlaması: Gofret'in Özel Günü
Kadın hasta diş hastanesinde diş doktoruyla tartıştı, olay karakolluk oldu
Kadın hasta diş hastanesinde diş doktoruyla tartıştı, olay karakolluk oldu
Bolu Valisi Erkan Kılıç, engelli vatandaşlarımızla birlikte oldu ve onlarla dakikalarca sohbet etti
Bolu Valisi Erkan Kılıç, engelli vatandaşlarımızla birlikte oldu ve onlarla dakikalarca sohbet etti
Karadeniz Bölgesinde HIV Enfeksiyonlarında Dikkat Çekici Artış: Uzmanlar Alarm Veriyor
Karadeniz Bölgesinde HIV Enfeksiyonlarında Dikkat Çekici Artış: Uzmanlar Alarm Veriyor
Soğuk kış günlerinde tüketimi artan bozanın faydaları nelerdir?
Soğuk kış günlerinde tüketimi artan bozanın faydaları nelerdir?