Karabük'te Sağanak Yağış ve Su Baskınları: Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Karabük'te öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, kent genelinde yollarda su birikintilerine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen gerçekleşen yağış sonrasında sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, polis ekipleri olumsuzluklara karşı kontrollerini sürdürüyor.

Kentteki farklı noktalarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücülerin güçlükle ilerlediği gözlemlendi. Yağışın etkisiyle oluşan su baskınlarına karşı tedbir alan polis ekipleri, trafik düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Kasım Pazar günü için Karabük'e turuncu uyarıda bulunarak metrekareye 21-50 kilogram kuvvetli yağmur ve sağanak yağış ile iç ve yüksek kesimlerde 20 cm üzeri yoğun kar beklentisi olduğunu bildirdi. Bu doğrultuda vatandaşlardan, olası su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.