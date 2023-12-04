Karabük'te şiddetli saldırı: genç, ayakkabı dükkanına sığınarak kurtuldu

Karabük’te, Kemal Güneş Caddesi’nde yaşanan trajik bir olayda, Ekrem Can Y. isimli genç, baba ve oğulun şiddetli saldırısına maruz kaldı. Arkadaşı ile caddede yürüyen genç, ansızın arkadan gelen saldırganların hedefi oldu.

Ani saldırı ve kaçış: güvenlik kamerasında yaşananlar

Olayın detayları güvenlik kamerasına yansıdı. Ekrem Can Y., caddede yürüdüğü sırada, arkasından yaklaşan baba ve oğlunun beklenmedik saldırısı ile karşılaştı. Aldığı peş peşe yumruklarla şaşkına dönen genç, yüzü kanlar içinde bir şekilde, yakındaki bir ayakkabı dükkanına sığınarak kendini korumaya aldı.

Arkadaşının müdahalesi ve meraklı gözler

Genç adamın yanındaki arkadaşı, saldırı anında müdahale ederek, saldırgan baba ile mücadele etti. Ancak bu esnada o da saldırıya uğradı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan bu dramatik anlar, çevredeki insanları dehşete düşürdü.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken

Baba ve oğlu, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştılar. Bu esnada, yaralanan Ekrem Can Y.'nin yüzündeki kanlar ve aldığı darbelerin şiddeti herkesi ürküttü. Genç, olay yerine çağrılan ambulansla hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.