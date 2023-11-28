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Karabük'te trafik kazasında, ciple çarpışan otomobil iş yerine çarptı

Karabük'te trafik kazasında, ciple çarpışan otomobil iş yerine çarptı

Karabük'ün Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 06 CAA 928 plakalı otomobilin ciple çarpışması sonucu iş yerine çarpan otomobildeki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar ve acil müdahale

Kazanın hemen ardından bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Y.U. ile yolcular H.E.K. ve Ö.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi, ancak sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

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Kaçan cipin peşinde yoğun çalışma

Kaza sonrası olay yerinden hızla uzaklaşan cipin sürücüsü için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, kaçan sürücünün yakalanması için kritik öneme sahip. Yetkililer, sürücünün en kısa sürede bulunarak adalete teslim edilmesi için kararlı bir tutum sergiliyor.

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