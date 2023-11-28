Karabük'te trafik kazasında, kontrolünü kaybeden sürücü refüj duvarına çarptı
Karabük-Safranbolu karayolu Balıklarkayası mevkiinde, İsmet Akar'ın kontrolündeki 78 ABA 153 plakalı otomobil, 100. Yıl istikametine ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki duvara çarparak durabildi.
Bu tehlikeli kazada, otomobilin ön kısmı tamamen hasar gördü ve araç hurdaya döndü. Şans eseri, sürücü Akar kazayı yaralı olarak atlattı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla, bölgeye hızla polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılan Akar, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün durumu iyi
Hastanede tedavi altına alınan İsmet Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede detaylı bir inceleme başlattı. Kaza yapan aracın hızı, yol koşulları ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sebepleri üzerinde duruluyor. Polis, kazanın oluşumunu aydınlatmak için görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.
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