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Karabük'te uyuşturucu baskını, büyük operasyonun detayları

Karabük'te uyuşturucu baskını, büyük operasyonun detayları

Karabük Yeşilmahalle'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, 50 gram metamfetamin, uyuşturucu haplar, ambalaj malzemesi, hassas terazi ve 4.760 TL nakit ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ve para

Ekiplerin yaptığı aramada, yaklaşık 50 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan özel ambalaj malzemeleri, hassas terazi ve suç faaliyetlerinden elde edildiği düşünülen 4 bin 760 TL nakit para bulundu. Bu bulgular, Karabük'teki uyuşturucu ticaretinin boyutları ve çeşitliliği hakkında önemli ipuçları veriyor.

Gözaltı ve adli süreç: bir tutuklama, bir serbest

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, yapılan sorgulama ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Bu operasyon, Karabük'te uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonları, bölgedeki uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruyor ve toplumun güvenliğini artırıyor. Yerel halk, bu tür operasyonlara destek vererek güvenli bir toplum için önemli bir rol oynuyor.

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