Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması sonucu, bonzai ve uyuşturucu haplar ele geçirildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin Önlenmesi’ adı altında yürütülen operasyonda, ekipler, uzun süreli takip ve titiz bir çalışmanın sonucunda, H.K. ve O.M. isimli şüphelilerin 100. Yıl Mahallesindeki bir pansiyonda kaldıklarını tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sırasında, 7 adet uyuşturucu hap ve 35.47 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Başka şüpheliler de gözaltında
Aynı operasyon kapsamında, S.Ş. ve T.A. isimli şahısların da kentte uyuşturucu faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Bu iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 5.50 gram bonzai maddesi bulundu.
Adli süreç başladı
Emniyetteki işlemlerinin ardından, H.K. ve O.M. adliyeye sevk edildi. Karabük polisinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı, bu operasyonla bir kez daha gözler önüne serildi. Şüphelilerin sorguları ve adli süreç devam ediyor.
Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine ve kullanımına karşı sürdürdüğü mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor. Yapılan bu operasyonlar, şehrin güvenliği için büyük önem taşıyor. Emniyet güçleri, uyuşturucu ile mücadeledeki başarılarını artırarak devam ettireceklerini vurguluyor.
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