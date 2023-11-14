Karabük'te yağış kaynaklı trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı

Karabük’te meydana gelen ve araç kamerasına yansıyan bir trafik kazası, dün akşam saatlerinde şehirdeki sürücüler arasında endişe yarattı. Özellikle yağışlı hava koşullarının yol güvenliğini nasıl etkilediğine dair önemli bir uyarı niteliğinde.

Kaza, Safranbolu istikametine seyir halinde olan bir otomobilin, yoğun yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra, yolun sağındaki demir bariyerlere ve sol taraftaki varyant duvarına çarparak durabildi.

Kazadan kurtulan şanslı sürücüler

Şans eseri, kazada kimsenin yaralanmaması dikkat çeken bir detay. Kaza anı, arkadan gelen ve son anda durmayı başararak kazadan kurtulan başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, trafik güvenliği konusunda ciddi bir hatırlatma olarak kabul ediliyor.

Trafik güvenliği uzmanlarından önemli uyarılar

Trafik güvenliği uzmanları, bu tür kazaların önlenmesi için yağışlı havalarda ekstra dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Kaygan yollar, görüş mesafesinin azalması ve fren mesafesinin uzaması gibi faktörler, kazaların oluşumunda önemli rol oynuyor.