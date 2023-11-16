Karabük’teki ayı saldırısına uğrayan, Emrah ve Turan Koymat dehşet dolu anları anlattı

Emrah Koymat'ın anlattığına göre, ayı, hayvanlarına saldırmaya başladığında müdahale etmeye çalışmış. Ancak bu, ayının dikkatini ona ve yanındaki Turan Koymat'a çevirmesine neden olmuş. İki kardeş, can havliyle ayıya karşı koymuşlar. Bu mücadele sırasında her ikisi de yaralanmış. Turan Koymat bacağından yaralanırken, Emrah Koymat ise daha ciddi yaralar almış: kasığında yırtık ve kolunda kırık.

Köpeklerin kahramanlığı ve kurtuluş

Yaşanan bu korku dolu anlar, köpeklerin müdahalesiyle sona ermiş. Emrah Koymat, köpeklerin gelmesiyle ayının olay yerinden uzaklaştığını belirtiyor. Bu cesur müdahale, iki kardeşin hayatını kurtarmış. Yaralı halde bir tanıdıklarını arayan Emrah ve Turan Koymat, özel araçla Yenice Devlet Hastanesine, ardından da Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişler.

Psikolojik etki ve toplumun tepkisi

Emrah Koymat'ın ifadesine göre, saldırı anında yaşadığı psikolojik travma, kelimeyle anlatılamayacak kadar büyük. Olayın ardından toplumda da büyük yankı uyandıran bu saldırı, vahşi doğanın insan yaşamı üzerindeki etkisini bir kez daha göstermiş oldu. Doğa ile insan arasındaki bu tür tehlikeli karşılaşmalar, çevresel dengenin korunmasının ve doğaya saygılı olmanın önemini vurguluyor.