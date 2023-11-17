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Karabük'ün Safranbolu İlçesi yüksek kesimlerinde kar kalınlığı rekor seviyeye ulaştı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde son yaşanan kar yağışı, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının hemen ardından, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Sarıçiçek ve ÖmürAhmetkıran bölgelerinde kar yağışının etkisiyle doğa büyüleyici bir manzaraya büründü.

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Kar tutkunları yüksek kesimlere akın etti

Kar sevincini yaşamak isteyen vatandaşlar, arazi araçlarıyla yüksek kesimlere tırmandılar. Bu eşsiz doğa olayını görmek için gelenler, karın keyfini doyasıya çıkardılar. Kar kalınlığı, yer yer 10 santimetreyi aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Yüksek kesimlerde kar keyfi

Karabük'ün yüksek kesimlerinde yaşanan bu kar yağışı, hem çocukları hem de yetişkinleri sevindirdi. Beyaz örtü altında yapılan kar topu savaşları ve kayak keyifleri, bölge sakinlerinin kışın tadını çıkarmalarını sağladı.

Safranbolu'da kar rüyası devam ediyor

Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerindeki bu kar rüyasının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının bir süre daha devam edeceği konusunda uyarılarını sürdürüyor. Bölge sakinleri, beyaz örtü altında kışın keyfini çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor.

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