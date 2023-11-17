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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahsur kalan inek kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, su kanalına düşen büyükbaş bir ineğin kurtarılma hikayesi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son buldu. Olay, Karıt köyü mevkiinde meydana geldi ve hızla yayılan haber, bölge halkının ilgisini çekti.

Çiftçinin çaresizliği

Olay, bir çiftçinin büyükbaş hayvanının su kanalına düşmesiyle başladı. İnek, çiftçi kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayınca, hemen itfaiye ve AFAD ekiplerine yardım çağrısı yaptı.

Kahraman itfaiye ve AFAD ekipleri

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, ineği kurtarmak için büyük bir çaba harcadılar. İnek mahsur kaldığı yerden çıkartılabilmesi için iş makinesinin yardımını kullandılar. Uzun uğraşlar sonucunda, mahsur kalan ineğin kurtarılması başarıyla tamamlandı.

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İnek sahibine teslim edildi

Kurtarma operasyonunun başarıyla sonuçlanmasının ardından, ineğin sahibine teslim edilmesi için gerekli işlemler yapıldı. Çiftçi, sevdiği büyükbaş hayvanına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bölge halkı da olayın sonucundan memnuniyetle haberdar oldu.

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