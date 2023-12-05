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  3. Karabük'ün Yenice ilçesinde emniyet güçleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde emniyet güçleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Karabük'te, Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 bin 518 kapsül uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi

Şüphelilerin kente uyuşturucu taşıyacağı bilgisine ulaşan ekipler, Yenice girişinde belirlenen aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada, araç içerisinde toplamda 81 kutu halinde 4 bin 518 kapsül uyuşturucu hap, 5 gram esrar, esrar içimi için kullanılan 2 adet kağıt kutusu, 55 adet şeffaf paketleme malzemesi, bir ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi bulundu.

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Şüphelilerin tutuklanması ve adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Yenice Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme sürecinde hakim karşısına çıkarılan dört şüpheli, yapılan yargılama sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Etkili uyuşturucuyla mücadele çabaları

Karabük emniyet güçlerinin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü etkin mücadele, bu operasyonla bir kez daha gözler önüne serildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik sıkı takip ve istihbarat çalışmaları, bu tür suçların önlenmesinde kritik rol oynamaktadır. Yenice ilçesinde gerçekleştirilen bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretiyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

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