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Karadeniz Bölgesinde çok sık görülen böbrek taşı sorunu ve tedavi yöntemleri

Karadeniz Bölgesinde çok sık görülen böbrek taşı sorunu ve tedavi yöntemleri

Üroloji alanında uzman Doç. Dr. Önder Çinar, böbrek taşlarının tedavisinde yaşanan gecikmelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sıkça rastlanan bu sağlık sorunu, doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilir.

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Tedavi ihmali, diyalize kadar gidebilir

Böbrek taşlarının ihmal edilmesi durumunda böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Çinar, bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti. Böbrek taşı tedavisinde gecikme, diyaliz ihtiyacına kadar varabilecek ciddi sonuçlar doğurabilir.

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Modern Tedavi Yöntemleri

Günümüzde böbrek taşı tedavisinde kapalı ameliyat yöntemleri tercih ediliyor. Doç. Dr. Çinar, açık cerrahinin artık taş hastalığında tercih edilmediğini, modern ve minimal invaziv yöntemlerin kullanıldığını belirtti.

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Büyük Taşlar İçin Özel Tedavi Yöntemleri

6 milimetreden büyük taşların kendiliğinden düşmesinin mümkün olmadığını açıklayan Doç. Dr. Çinar, bu durumda müdahale gerektiğini vurguladı. Ayrıca, günlük sıvı tüketiminin artırılması ve C vitamini açısından zengin beslenme gibi önlemlerle taş oluşumunun azaltılabileceğini ekledi.

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Karadeniz Bölgesinde çok yaygın hastalık

Doç. Dr. Çinar, Karadeniz Bölgesi'nde böbrek taşı hastalığının daha sık görüldüğünü belirtti. Bölgede yaşayan kişilerin yeterli sıvı tüketmesinin önemine dikkat çekerek, bu alanda farkındalık yaratılmasının gerekliliğini vurguladı.

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