Karadeniz Bölgesinde HIV Enfeksiyonlarında Dikkat Çekici Artış: Uzmanlar Alarm Veriyor

80 ve 90 yıllarda dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan HIV enfeksiyonu, günümüzde ölümcül olmaktan çıkmış durumda. Ancak, tüm dünyada azalma eğiliminde olan bu hastalık, Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nde artış gösteriyor.

HIV Enfeksiyonları Türkiye'de Neden Artıyor?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, 1 Aralık Dünya AIDS Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, dünya genelinde HIV enfeksiyonlarının azalma eğiliminde olduğunu, ancak Türkiye'de bu oranların artış gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Leblebicioğlu, 2004 yılına kıyasla AIDS'e bağlı ölümlerin yüzde 70 oranında azaldığını, fakat Türkiye'deki artışın dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Toplumsal Bilinç ve Erken Tanının Önemi

Prof. Dr. Leblebicioğlu, HIV enfeksiyonuna erken tanı konulması ve tedaviye erken başlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti. 2030'a kadar AIDS'i bir halk sağlığı tehdidi olarak sona erdirme hedefine ulaşmak için "Toplulukları Öncü Yapmak" temasının bu yılki Dünya AIDS Günü için belirlendiğini ifade etti. AIDS'in tedavi edilebilir ve sonuçta ortadan kaldırılabilir bir hastalık olduğunu hatırlatan Leblebicioğlu, bu hastalığı ülkemizde ve dünya genelinde sonlandırmak için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

HIV Enfeksiyonunun Sağlık Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Leblebicioğlu, HIV'in bağışıklık sistemini etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs olduğunu belirtti. HIV'in bağışıklık sisteminin ana hücrelerinden olan CD4+ T lenfositlerini hedef aldığını ve bu durumun bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olduğunu açıkladı.

HIV Enfeksiyonu Artışının Sebepleri ve Alınması Gereken Önlemler

Prof. Dr. Leblebicioğlu, Türkiye'de HIV enfeksiyon oranlarının artmasının sebepleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde HIV tedavisi için kullanılan ilaçların virüsün yayılmasını durdurabildiğini ve bağışıklık sistemini koruyabildiğini belirten uzman, düzenli ve sürekli tedavi ile virüsün bulaşmasının önüne geçilebileceğini ve HIV'li kişilerin normal, sağlıklı bir ömür sürebileceklerini ifade etti.

Risk Altında Olanlar ve Korunma Yolları

Prof. Dr. Leblebicioğlu, HIV enfeksiyonunun cinsiyet, yaş, cinsellik veya etnik köken fark etmeksizin herkesi etkileyebileceğini vurguladı. HIV'in genellikle cinsel yolla bulaştığını, ancak kan transfüzyonu ve iğne paylaşımı gibi diğer yollarla da bulaşabileceğini belirtti. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların, HIV enfeksiyonu riskini artırdığını, bu yüzden cinsel ilişkide korunma yöntemleri kullanmanın, düzenli tarama testleri yapmanın ve enfeksiyon durumunda erken tedaviye başlamanın önemli olduğunu açıkladı.

HIV Taşıyan Her 5 Kişiden 1’i Durumundan Habersiz

Prof. Dr. Leblebicioğlu, HIV enfeksiyonuna erken tanı konulması ve tedaviye erken başlanmasının önemine dikkat çekti. Ülkemizde yeni HIV enfeksiyonlarının artmakta olduğunu ve HIV taşıyan her 5 kişiden birinin durumlarını bilmediklerinin tahmin edildiğini belirtti. Şüpheli korunmasız cinsel ilişki yaşayan bireylerin sağlık kuruluşlarına başvurmalarını teşvik etmek ve HIV testi yaptırmalarını sağlamak gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Verileri ve Türkiye'deki Durum

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hava Aydın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 40 milyona yakın HIV taşıyıcısı olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de en son verilerin Halk Sağlığı tarafından 2022 yılının sonunda derlendiğini ve Türkiye'de 36 bin vaka olduğunun ifade edildiğini belirtti. Aydın, HIV hastalığının bulaş yollarını ve erken tanı ile tedaviyle AIDS dönemine geçişin engellenebileceğini veya çok ötelenebileceğini ifade etti.

HIV Artık Ölümcül Bir Hastalık Değil

Dr. Hava Aydın, HIV hastalığının artık ölümcül hastalık kategorisinden çıkarak kronik hastalıklar sınıfına dahil edildiğini belirtti. HIV tanısı almış kişilerin üzerindeki baskı ve korkulara değinen Aydın, HIV hastalığının tedavisinde artık çok başarılı tedavilere ulaşıldığını ve aşı çalışmaları üzerinden umut vaat eden gelişmelerin beklendiğini ifade etti.