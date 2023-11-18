Karadeniz Bölgesi'nin zengin biyoçeşitliliği kameralara yansıdı

Karabük'te incir ağaçlarına tırmanan ayılar ve Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda oyun oynayan su samurları, bölgenin doğal güzelliklerini ve vahşi yaşamın çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Ağaçta meyve yiyen ayılar göz altında

Karabük'ün Eflani ilçesinde, doğal yiyecek kaynaklarının azalmasıyla yerleşim yerlerine inen ayılar, incir ağaçlarına çıkarak meyve yeme anlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği bu nadir anlar, ayıların adaptasyon yeteneklerini ve doğal yaşam alanlarının daralmasının sonuçlarını gösteriyor.

Harşit Çayı'nda su samurlarının eğlenceli anları

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Gümüşhane'deki Harşit Çayı'nda kameralara yansıyan keyifli anlarıyla doğa severleri sevindiriyor. Türkiye'nin hızlı akan çaylarından biri olan Harşit Çayı'nda yaşayan ve uluslararası koruma altında olan su samurları, bölgenin biyoçeşitliliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Karadeniz'in doğal yaşamı göz kamaştırıyor

Karabük ve Gümüşhane'de yaşanan bu doğal olaylar, Karadeniz Bölgesi'nin yaban hayatının zenginliğini ve korunmasının önemini bir kez daha vurguluyor. İncir ağaçlarından meyve yiyen ayılar ve su samurlarının nehirdeki oyunları, bölgenin doğal yaşamının korunması ve sürdürülebilirliği için farkındalık yaratıyor.