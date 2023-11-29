Karadeniz’de kestane üretiminde büyük düşüş: gal arısı ve iklim şartları etkili

Kestane düşmanı olarak bilinen gal arısının yayılması ve iklim şartlarının değişimi, kestane üretiminde ciddi bir azalmaya yol açtı.

Gal arısı ve iklim değişiklikleri

Prof. Dr. Ümit Serdar, 2023 yılında ilkbahar mevsiminin geç gelmesi ve gal arısının yayılışının kestane üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. Kestane ağaçlarının geç uyanması ve çiçeklenmelerinin gecikmesi, üretimde önemli bir düşüşe neden oldu.

Kestane Fiyatlarında Artış

Kestane üretimindeki düşüş, fiyatların artmasına sebep oldu. Prof. Dr. Serdar, kestane fiyatlarının 200-300 TL aralığına ulaştığını ifade etti. Bu durum, tüketiciler üzerinde de önemli bir ekonomik etki yaratıyor.

Gal Arısıyla Mücadelede Yeni Umut

Prof. Dr. Serdar, gal arısıyla mücadelede 'Torymus sinensis' adlı böcek türünün kullanılmasının önemini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu böcek türünü çoğaltarak doğaya salmayı planladığı belirtildi.

Dayanıklı Kestane Çeşitlerine Geçiş

Gal arısına dayanıklı kestane çeşitlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, bu sorunla mücadelede önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Serdar, Betizak, Akyüz, Ertan gibi dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Üniversite Araştırma İstasyonlarında da Üretim Düşüşü

Üniversitenin araştırma istasyonlarında da kestane üretiminde düşüş yaşandığı belirtiliyor. Prof. Dr. Serdar, üniversitenin bahçesindeki çeşitlerin dayanıklı çeşitlerle değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kestane Üretiminin Ekonomik ve Ekolojik Önemi

Kestane, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde önemli bir gelir kaynağıdır. Aynı zamanda ekolojik açıdan da önemli bir rol oynar. Kestane ormanları, biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve ekosistem hizmetlerinde kritik bir öneme sahiptir.

Küresel İklim Değişikliği ve Tarım Üzerindeki Etkileri

Küresel iklim değişikliği, tarım sektörünü doğrudan etkileyen bir faktördür. Mevsimlerin gecikmesi, aşırı yağışlar ve sıcaklık değişimleri, tarımsal üretimi ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Kestane üretiminde yaşanan bu düşüş, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinin somut bir örneğidir.

Gal Arısıyla Mücadelede Uluslararası İş Birlikleri

Gal arısıyla mücadelede uluslararası iş birlikleri ve bilgi alışverişi, bu sorunun üstesinden gelmede önemli bir rol oynayabilir. Dünya genelinde benzer sorunlarla karşılaşan ülkelerin deneyimleri ve çözüm yöntemleri, Türkiye için de yol gösterici olabilir.

Kestane Üreticileri İçin Destek

Kestane üreticilerine yönelik destek programları ve eğitimler, bu zorlu dönemde büyük önem taşımaktadır. Üreticilerin gal arısıyla mücadele yöntemleri, dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi ve iklim değişikliklerine uyum sağlama konularında bilgilendirilmesi gerekmektedir.