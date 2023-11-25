Karadeniz'de Şiddetli Fırtına Öncesi Tedbir: Petrol Araştırma Tekneleri Amasra Limanı'na Sığındı

Meteoroloji ve Bartın Valiliği tarafından yapılan fırtına ve yağmur uyarılarına tepki olarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait beş teknede görevli ekipler, güvenli liman arayışına girdi ve Amasra Limanı'nı tercih etti.

TPAO'ya Ait Petrol Araştırma Tekneleri Güvenli Liman Arayışında

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen manevralarla, petrol arama tekneleri sorunsuz bir şekilde limana demirledi. Aynı dönemde Karadeniz'de avlanmaya çıkan birçok balıkçı teknesi de hızla değişen hava koşulları nedeniyle Amasra Limanı'na yöneldi. Limandaki yoğunluğa rağmen, gümrük sahası ve sahil güvenliğe ait alanlar, özel izinle teknelerin kullanımına açıldı.

Meteoroloji Uyarısı Üzerine Amasra Limanı Güvenli Sığınak Oldu

Fırtına öncesinde alınan tedbirler kapsamında, teknelerin Amasra Limanı'na güvenli bir şekilde sığınması için iskelelere ve karaya kalın halatlarla bağlandığı belirtildi. Bu önlemler, teknelerin fırtınada zarar görmemesi ve batmaması için titizlikle uygulanıyor.

Balıkçı Tekneleri de Değişen Hava Koşullarında Amasra'ya Yönlendi

Sahil güvenlik ekipleri de beklenen şiddetli fırtına öncesinde önlem almak amacıyla Karadeniz açıklarında bulunan gemi ve tekne kaptanlarını telsiz anonslarıyla uyarıyor. Bu uyarılar, denizcilik güvenliğini sağlamak ve olası risklere karşı önceden önlem alınmasını sağlamak adına gerçekleştiriliyor.

Amasra Limanı'nda Güvenlik Önlemleri Yoğun Şekilde Alındı

Bölgedeki fırtına öncesi alınan bu tedbirler, hem denizcilik güvenliğini sağlamak hem de petrol arama faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Amasra Limanı, bu tür durumlarda sağladığı güvenli sığınak ve etkin tedbirlerle bölgedeki denizcilik faaliyetlerinin güvenliğini temin etmeye devam ediyor.