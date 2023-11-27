Karadeniz'in gazabı: Cide'de dev dalgalar

Kastamonu'nun Cide ilçesi, Karadeniz'in hiddetiyle karşı karşıya kaldı. Etkili fırtına ve yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dev dalgalar, sahil şeridini adeta yerle bir etti. Deniz, kara ile bütünleşirken, Cide-Bartın karayolu suların altında kaldı.

Ulaşım felç: karayolları savaşıyor

Bu doğal afet, Cide ile Bartın arasındaki D010 karayolunu adeta bir nehir haline getirdi. Karayolları, polis ve trafik ekipleri, bölgede ciddi güvenlik önlemleri alarak, sürücülerin zor anlar yaşamasını önlemeye çalışıyor. Araçların geçiş güçlüğü çektiği yol, karayolları ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlenmeye devam ediyor.

Elektrik trafo merkezi tehdit altında

Cide ilçe merkezini aydınlatan ana trafo merkezi de, deniz suyunun taşmasıyla risk altında. Belediye ekipleri, kamyonlarla bölgeye taşınan molozlarla set oluşturarak, trafo merkezini koruma altına almaya çalışıyor. Bu kritik önlemler, elektrik kesintilerini önlemek için hayati önem taşıyor.

Cide Belediye Başkanı'ndan acil çağrı

Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, yaşanan bu doğal afet karşısında önemli açıklamalarda bulundu. Mutlu, "3 saattir dalga boyu 5 metreyi geçti. Ana trafo merkezimize zarar vermemesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Engellerimizi koyduk ve bu mücadele sabaha kadar devam edecek" dedi. Ayrıca, geçen haftaki fırtınanın yol açtığı hasarların bu sefer yaşanmadığını, ancak Cide'nin uzun süredir devam eden problemine dikkat çekerek, limanın mendireğinin 500 metre ileri alınmasını ve dalga kıranların acilen yapılmasını talep etti.