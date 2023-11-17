Karadeniz'in keşfedilmemiş cennetinde ağaçların üzerindeki restoran

Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler için öneriler sunmaya devam ediyoruz. Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan, doğa ile bütünleşen bir restoranı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ağaçları Koruyarak Oluşturulan Benzersiz Mekan

43 yaşındaki Selahattin Alkan, hayalini kurduğu restoranı için arazisindeki ağaçları kesmeye kıyamayınca, onları restoranın bir parçası haline getirdi. Musazade mahallesinde yer alan bu özel tasarım restoran, 215 metrekarelik alanda ve etrafındaki 5 ağaç üzerine inşa edilen baraka ve kamelyalarla görenleri büyülüyor.

Ağaçların Üzerinde Yemek Keyfi

Restoran, halat köprülerle birbirine bağlanan ağaçlardaki kamelyalara sahip. Müşteriler, bu kamelyalarda yemeklerini yiyebiliyorlar. Ancak unutmayın, ağaçların üzerindeki bu özel bölümleri kullanmak için önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor.

Doğa Dostu Yaklaşım ve Eşsiz Manzara

Selahattin Alkan, deniz ve doğa manzarasını bir araya getiren bu mekanı yaratırken, ağaçları koruma kararı almış. Projeyi ağaçlara zarar vermeden uyarlayarak, doğanın korunmasına önem vermiş. Restoran, özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

Karadeniz'in Gizli Kalmış Güzelliği: Ağaç Üstü Restoran

Bu restoran, Karadeniz gezinizde mutlaka uğramanız gereken, doğa ile iç içe, sıra dışı bir deneyim sunuyor. Doğa severler ve macera arayanlar için ideal bir durak olan bu mekan, hem gözünüze hem de damak zevkinize hitap edecek. Ağaçların üzerinde yemek yemenin keyfini çıkarırken, Karadeniz'in eşsiz manzarasına da tanık olacaksınız.