KARDEMİR Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

ürün kalitesinin artırılmasına, katma değeri yüksek vasıflı çelik üretimine ve Türkiye'nin demir çelik stratejilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i Demir Çelik Enstitüsü'nde ağırladı. Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve enstitü yöneticileri de ziyarette hazır bulundu. Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun, enstitünün yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Görüşmenin ardından Prof. Dr. İsmail Demir, enstitü laboratuvarlarını ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Bu tür iş birlikleri, Türkiye'nin demir çelik sektöründe teknolojik gelişmelere öncülük etmesine ve rekabet gücünü artırmasına katkı sağlamayı hedefliyor.