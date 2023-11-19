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Kartalkaya, Köroğlu, Çele ve Aladağlardan sonra şimdi de Bolu merkez ve Bolu Dağını etkiledi

Bolu şehir merkezinde ve Bolu Dağında sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Karayolları ile Otoban Trafik polisleri yolun açık tutulması için seferber oldu.

Şehir merkezinde kartpostallık görüntüler

Cuma günü kayak merkezi Kartalkaya, Köroğlu, Çele ve Aladağlarda kendini gösteren kar yağışı Pazar sabahı itibariyle şehir merkezi ile Bolu Dağı, Anadolu otoyolu mevkiisin de de etkili olmaya başladı. Kara hasret kalan bazı Bolulu vatandaşlar kendilerini cadde ile sokaklara atarak, kar yürüyüşü yaptılar. Sabah erken saatlerinde başlayan kar nedeniyle ortaya kartpostallık görüntülerde ortaya çıktı. Cadde üzerinde bulunan güller ise kar altında kalarak donmaya başladı.

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Karayolları ve Otoban Polisi seferber oldu

Bolu Dağı Karayolları ekipleri, otobanı açık tutmak için yoğun çalışma içerisine girerken Otoban Polisi de Karayolları ekipleriyle koordineli çalışma sürdürüyor. Bolu Dağın oluşan yoğun sis ise trafiği önemli ölçüde etkiliyor.

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