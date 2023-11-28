Kasım ayı ile yurt genelinde başlayan doğal mantar sezonu zehirlenmeleri de beraberinde getirdi

Hangi mantarın zehirli hangisinin zehirsiz olduğu tecrübeleriyle bilen köylüler bilinçsiz toplanan yabani mantarların ölüm getirebileceğini vurguluyor.

Sadece kasın ayı içerisinde yurt genelinde onlarca mantar zehirlenmesi vakası yaşandı. Bölgemizde Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın illerinde yaşanan zehirlenmeler hafızalardaki yerini korurken, Bursa, Aydın ve Artvin ve orduda yaşanan zehirlenmeler ise ölümle sonuçlandı.

Düzce’de aile boyu zehirlenme

Yirmi gün önce yaşanan olayda Düzce’de 3’ü çocuk 8 kişi mantardan zehirlenmişti. Gölyaka ilçesinde, 2 aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Belli bir süre sonra şahıslarda baş dönmesi ve kusma başlayınca şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki aileden de Y.Ö. (35), T.A. (26), M.Ö. (35), Y.Ö. (7), G.Ö. (13), N.Ö. (14), E.A. (27) ve R.A.'nın (30) yedikleri mantardan zehirlendiği anlaşıldı. Zehirlenen 3’ü çocuk 8 kişinin tedavileri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılırken, bir kişinin durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Karaman’da mantar keyfi aile faciasına dönüştü

Karaman’da ormanlık alanda topladıkları mantarı yiyen anne hayatını kaybetti, baba ve oğlu tedavi altına alındı. Memiş ve Sevgi Yarınınözü çifti, gittikleri merkeze bağlı Boztanözü köyünde ormanlık alandan mantar topladı. Pişirilen mantarı baba Memiş Yarınınözü (42) eşi Sevgi Yarınınözü ve oğulları M.A.Y (11) yedi. Bir süre sonra aile mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. anne Sevgi Yarınınözü dün ambulansla Malatya’ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Baba Memiş Yarınınözü’nün sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, oğulları M.A.Y’nin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve yediği mantardan zehirlenmesi sonucu karaciğeri iflas eden Nuray Babacan, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seyfettin Babacan, eşi Nuray Babacan ve yanlarında yardımcı olarak çalışan Mehmet S. bahçeden topladıkları mantarları pişirip yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Nuray Babacan, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılan ve karaciğeri iflas eden Nuray Babacan, 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

En ufak tereddüt hayatınızı karartır

Mantar konusunda tecrübeniz ve bilginiz yoksa kesinlikle başkasının tavsiyesi veya kendi topladığınız mantarları tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, “telefisin mümkün olmayacak sonuçlarla karşılaşmamak için sadece kültür mantarını tüketin” tavsiyesinde bulunuyorlar.