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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan sayıştay raporu açıklaması: '22 araç' tartışmasına son

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan sayıştay raporu açıklaması: '22 araç' tartışmasına son

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Sayıştay raporundaki 22 kayıp araç iddiasına açıklık getirdi. Araçların hurdaya çıkarıldığını ve kendi dönemiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

Belediye envanterinden düşülen araçlar

Başkan Vidinlioğlu, raporda bahsi geçen araçların Belediye envanterinden yıllar önce çıkarıldığını, ancak emniyet kayıtlarından düşürülmediğini belirtti. Bu durumun araç plakalarının hala aktif görünmesine neden olduğunu ifade etti. Ayrıca, söz konusu araçların hurdaya çıkarıldığını ve bunun kendi dönemleriyle ilgisi olmadığını vurguladı.

Sosyal medya eleştirilerine cevap

Vidinlioğlu, sosyal medyada dolaşan ve "22 tane araba ne oldu?" şeklindeki eleştirilere de yanıt verdi. Kendisinin ve yönetiminin bu konuda herhangi bir usulsüzlük içermediğini, araçların listede olduğunu ve gerektiğinde bu listeyi sunabileceğini söyledi.

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Siyasi rant iddialarına sert tepki

Kendisine yönelik siyasi rant peşinde koşma iddialarına sert bir şekilde karşılık veren Vidinlioğlu, bu tür ithamlara belgelerle cevap vereceğini ve gerçekleri herkesin göreceğini ifade etti. Ayrıca, siyasette etik değerlere vurgu yaparak, usulsüzlük yapılmadığının altını çizdi.

Sayıştay denetimlerinde usulsüzlük bulunmadığı vurgusu

Başkan Vidinlioğlu, Sayıştay raporlarının ve mülkiye müfettişlerince yapılan denetimlerin sonuçlarına da değindi. Bu denetimlerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını, genellikle usul ve işlemlerle ilgili tavsiyeler içerdiğini belirtti.

Kastamonuspor'a destek açıklaması

Toplantıda ayrıca, 2. Lig'de lider olan Kastamonuspor'a destek konusu da gündeme geldi. Vidinlioğlu, takıma teşvik primi olarak vereceği 1 milyon TL'yi kendi cebinden karşılayacağını ifade etti. Bu durumun, belediyenin imkanları dışında gerçekleşeceğini vurgulayarak, takıma olan güvenini ve desteğini dile getirdi.

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