Kastamonu Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı: Engellilere Yönelik Çağdaş Bir Hizmet

Kastamonu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen önemli bir sosyal projenin meyvesi olan Engelsiz Yaşam Merkezi, yaklaşık 6 milyon TL bütçe ile hizmete açıldı.

Bu merkez, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerden faydalanabilmelerine imkan tanıyan modern bir tesis olarak dikkat çekiyor.

Başkan Vidinlioğlu'nun İnisiyatifi ile Gerçekleştirildi

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla projelendirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirildi. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hibe desteği aldı. Bu destek, TR82 Bölgesi'ndeki dezavantajlı konumda bulunan engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Toplam 665 Metrekare Kapalı Alan ve Çeşitli Atölyeler

Yaklaşık 6 milyon TL yatırım tutarına sahip olan Engelsiz Yaşam Merkezi, 665 metrekare kapalı alanda inşa edildi. Kastamonu Belediyesi'nin bütçesiyle gerçekleştirilen bina, çevre düzenlemesi ve diğer yapım işleri 4 milyon 542 bin TL'lik bir kısmı karşıladı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ise iç tefrişat ve atölyelerin kurulumu için 1 milyon 80 bin TL destek sağladı. Merkezde, resim, spor, müzik, el sanatları ve bilişim atölyeleri bulunuyor.

Engelli Bireylere Yönelik Kurslar ve Seminerler

Engelsiz Yaşam Merkezi, 10 yaş ve üzeri engelli bireylerin hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grupta periyodik olarak spor, el sanatları, ritim, müzik ve resim kursları düzenliyor. Ayrıca, özel bireylerin ailelerine yönelik düzenlenen seminerlerle bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Psikoterapi, pedagojik uygulamalar ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de merkez tarafından sunuluyor.

Vali Dallı ve Başkan Vidinlioğlu'nun Açılış Törenindeki Konuşmaları

Açılış töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, engellilik konusunda toplumda daha fazla empati yapılması gerektiğini vurgulayarak devletin bu alana büyük önem verdiğini belirtti. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise merkezi hizmete açmanın sevincini dile getirerek, engelsiz yaşamın önemine vurgu yaptı. Başkan Vidinlioğlu, gelecek hafta Kuzeykent İtfaiye Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştireceklerini de açıkladı.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve Dernek Başkanı Huriye Boyraz'ın Duygusal Anlatımları

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, projenin sosyal gelişimi destekleme amaçları doğrultusunda engelli bireylerin sosyo-ekonomik hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için hayata geçirildiğini ifade etti. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise engelli bireylerin yıllarca süren mücadelelerinin ardından Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmete açılmasıyla birlikte, Kastamonu'daki engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve topluma daha etkin bir şekilde katılmaları hedefleniyor. Bu sosyal projenin, toplumda farkındalık yaratma ve engelsiz bir yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu vurgulama konusundaki önemi büyük.