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Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin yolu yeniden hayat buluyor

Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin yolu yeniden hayat buluyor

Kastamonu'da sel felaketinin ardından başlayan yol çalışmaları, bölge halkının güvenliği ve ulaşım konforunu artırmak için devam ediyor. Yollar genişletiliyor, virajlar iyileştiriliyor.

Kastamonu'da sel felaketinin ardından devam eden yol çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin yarattığı tahribat, bölge sakinleri ve ulaşım ağları için büyük sorunlar yaratmıştı. Özellikle Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu, meydana gelen heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanarak önemli bir ulaşım güzergahını işlevsiz hale getirmişti. Selin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ve verdiği sözler, bölge halkına umut olmuştu.

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Yol yenileme ve genişletme çalışmaları başladı

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlayan çalışmalar, bölgedeki yolun fizibilitesinin tamamlanmasının ardından hız kazandı. Çalışmalar, Devrekani-Bozkurt karayolunun 20. kilometresinden Isırganlık mevkiinde bulunan bakım şefliğine kadar devam edecek. Toplamda 25 kilometrelik bu güzergahta, sürüş güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla virajlar iyileştirilecek ve yol genişliği 6 metreden 10 metreye çıkarılacak. Ayrıca, sathi kaplama olan yol, bitümlü sıcak asfalt ile kaplanacak.

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Kış aylarına hazırlık ve heyelan önlemleri

Kış mevsiminde sık sık kapanan yol, kar hendekleriyle örtülerek ulaşımın aksaması önlenecek. Ayrıca, hüzergah üzerinde yapılacak taş duvarlar, menfezler ve çeşitli sanat yapıları ile heyelan riski minimize edilecek.

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Yerel halkın memnuniyeti ve beklentileri

Yerel halk, devam eden çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Gelecekteki olumlu değişikliklere olan umutlarını ifade ediyor. Ferhat Yetişir ise, yolların daha güvenli hale gelmesi ve virajların düzeltilmesiyle ilgili olumlu görüşlerini paylaşıyor.

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